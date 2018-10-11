Круговая порука? Имеют ли право отключить ЖКУ за долги соседа

Жителям села Свищевка Пензенской области грозили отключить водоснабжение из-за долгов. С помощью « Жалобной книги » ИА «Пенза-Пресс» людям удалось отстоять свое право на получение ресурса. Но, к сожалению, это не единичный случай. Что делать, если накопились долги? Имеет ли право организация «отрезать» людей от благ цивилизации, и от каких конкретно? В ситуации разбирались корреспонденты информагентства.

«11 августа представителями сельсовета было проведено собрание, на котором сказали, что из-за должников по оплате воды образовалась задолженность по электричеству за водонапорную башню, и в связи с этим в случае неоплаты долгов 16 августа отключат воду у всех, кто присоединен к данной башне. Прошу разобраться, считаю неправомерным оставлять сотни добросовестных граждан без воды из-за десятка должников», — такое сообщение оставила в «Жалобной книге» жительница Свищевки.

Журналисты направили запросы в прокуратуру, управление ЖКХ региона. Специалисты провели проверки и выяснили, что в целом «ситуация с водоснабжением [в селе] практически в полном объеме противоречит нормам действующего законодательства».

Кроме того, никто не имеет права наказывать за долги конкретных людей все село.

«В законе четко определено, что прекращение или ограничение водоснабжения осуществляется в отношении конкретного абонента, действия (бездействие) которого являются причиной такого прекращения или ограничения. Таким образом, введение ограничения или прекращение холодного водоснабжения абонентов с. Свищевка, действия которых не являются причиной такого прекращения или ограничения водоснабжения, является незаконным», — подчеркнули в прокуратуре.

Прокурор района внес представление в комитет местного самоуправления Балкашинского сельсовета об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Воду сельчанам не отключили, о чем говорится в еще одно письме в «Жалобную книгу».

«ИА «Пенза-Пресс», спасибо за вашу работу! Водоснабжение в нашем селе действительно работает в штатном режиме, […] население не осталось без воды», — отметила женщина.

Хорошо, что в этот раз удалось вовремя предотвратить коммунальный коллапс. Однако подобная проблема актуальна и для других сел Пензенской области. Достаточно хотя бы вспомнить село Калинино, где жители вынуждены были запасаться водой впрок, потому что ее подачу там организовали по часам. Виной тому — опять же долги.

Так имеют ли право ресурсники отрезать воду из-за задолженности отдельных жителей? Как можно решить проблему? Ответ дали в региональном управлении ЖКХ.

Во-первых, если у вас образовалась задолженность за коммунальный ресурс, вы вправе попросить у ресурсоснабжающей организации рассрочку. Для этого надо обратиться в соответствующую компанию с заявлением.

«Рассрочка задолженности по коммунальным платежам может быть предоставлена гражданину при условии внесения платежей равными частями в течение 12 месяцев, включая тот, с которого была предоставлена рассрочка», — пояснили в управлении.

Если решить проблему не удалось, вопрос будет рассматриваться в суде. Но это может занять длительное время, а что же вода — ее будут поставлять или «отрежут»?

В соответствии с законодательством, если потребитель не платит за коммунальную услугу, компания вправе приостановить или ограничить ее подачу в дом потребителя. Но, и это важно, «исполнитель не имеет права ограничивать или прекращать подачу в помещение (в жилой дом) потребителя-должника отопления, в многоквартирных домах также и холодного водоснабжения».

Если вы добросовестно оплачиваете коммунальные услуги, то вам не имеют права отключать ни свет, ни воду, ни газ. Вы вправе жаловаться на подобные угрозы в органы местного самоуправления, прокуратуру. Пример Свищевки доказал, что эти меры действенны. И принцип круговой поруки, когда вы должны отвечать за соседа, здесь явно не работает.