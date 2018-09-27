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Россиянам дадут выходной для прохождения диспансеризации

27 сентября в 14:45 130 просмотров
, согласно которому работников будут освобождать от работы для прохождения диспансеризации.

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Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому работников будут освобождать от работы для прохождения диспансеризации.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, предпенсионерам и тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, будет предоставлено право на освобождение на два рабочих дня один раз в год с сохранением заработка и должности. Остальным дадут один выходной раз в три года.

Чтобы воспользоваться своим правом на освобождение, надо будет подать письменное заявление, при этом день предварительно придется согласовывать с работодателем.

О необходимости предоставления работникам предпенсионного возраста двух дней на бесплатную диспансеризацию заявил в своем обращении к гражданам 29 августа президент РФ Владимир Путин.


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