Россиянам дадут выходной для прохождения диспансеризации

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому работников будут освобождать от работы для прохождения диспансеризации.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, предпенсионерам и тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, будет предоставлено право на освобождение на два рабочих дня один раз в год с сохранением заработка и должности. Остальным дадут один выходной раз в три года.

Чтобы воспользоваться своим правом на освобождение, надо будет подать письменное заявление, при этом день предварительно придется согласовывать с работодателем.

О необходимости предоставления работникам предпенсионного возраста двух дней на бесплатную диспансеризацию заявил в своем обращении к гражданам 29 августа президент РФ Владимир Путин.