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Губернатор поздравил пензенских воспитателей с праздником

27 сентября в 14:55 188 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

«Сегодня — День воспитателя. От всей души поздравляю работников дошкольного образования с этим праздником. Благодарю за преданность делу, искреннюю любовь и внимание к каждому ребенку, за душевную теплоту, которые вы дарите воспитанникам», — написал он в Twitter.

Глава региона пожелал всем воспитателям здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов.


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