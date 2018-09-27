Губернатор поздравил пензенских воспитателей с праздником

«Сегодня — День воспитателя. От всей души поздравляю работников дошкольного образования с этим праздником. Благодарю за преданность делу, искреннюю любовь и внимание к каждому ребенку, за душевную теплоту, которые вы дарите воспитанникам», — написал он в Twitter.

Глава региона пожелал всем воспитателям здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов.