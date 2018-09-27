Помощница Петросяна купила недвижимость на 280 млн руб

Сообщается, что в апреле женщина купила себе квартиру в центре Москвы. Ее кадастровая стоимость — 19 миллионов. Отмечается, что соседи не раз видели возле нового жилья Евгения Петросяна, кроме того, его офис находится поблизости.

Вторая квартира Татьяны Брухуновой стоит порядка 77 миллионов рублей. Эту покупку, судя по документам, женщина совершила в июле 2017 года. Эксперты же оценивают одну квартиру москвички примерно в 30 миллионов рублей, а другую — в 280 миллионов рублей.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко после 30 лет брака разводятся и делят имущество через суд. Недавно специалисты занялись описью имущества. Отметим, что артистка не стала подписывать мировое соглашение, так как якобы выяснила, что часть жилья супруга переписана на третьих лиц. Также ранее сообщалось, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова были несколько раз замечены вместе и некоторое издания подозревают, что между ними — роман.