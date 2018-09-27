Белозерцев намерен поддерживать творческие коллективы ветеранов

Глава региона подчеркнул, что День пожилого человека — это еще один повод обратить внимание на проблемы людей пенсионного возраста, услышать волнующие их вопросы, а также принять решения, способные помочь в устранении проблем.

«Низкий вам поклон за вашу работу, за все, что вы создали для нашего города и региона. Сегодня вы достойно представляете Пензенскую область на всероссийских мероприятиях и за рубежом, выезжаете с творческими выступлениями, участвуете в спортивных мероприятиях», — обратился он к собравшимся в зале.

Иван Белозерцев сообщил, что решил выделить из регионального бюджета минимум 10 миллионов рублей на поддержку творческих коллективов ветеранов, сформировать соответствующую областную программу и обеспечить софинансирование за счет муниципальных бюджетов.

В ходе мероприятия пожилые люди, которые имеют активную жизненную позицию и участвуют в общественной жизни, были удостоены благодарственными письмами губернатора, им вручили цветы и памятные подарки. Затем состоялось выступление творческих коллективов.