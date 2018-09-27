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В Пензе разрабатывают проект реконструкции сквера Пионерский

27 сентября в 16:00 242 просмотра

В Пензе городское управление капительного строительства заключило контракт с архитектурной мастерской Л. М. Ходоса на разработку проекта реконструкции сквера Пионерский.

Согласно госзакупкам, контракт на 927 тысяч рублей заключили 14 сентября. Его нужно исполнить до 31 декабря.

Предполагается благоустройство территории в районе ул. Пионерской и пл. Победы. Финансирование работ — в рамках муниципальной программы, направленной на развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры города.

Проект до перехода к подготовке рабочих документов должен быть согласован с заказчиком — управлением капстроительства. В нем должны быть отражены границы благоустройства по видам (мощение плиткой дорожек, асфальтирование, газоны, лестничные сходы), места разбивки цветников и высадки деревьев, размещение малых архитектурных форм, рекультивация грунта, предложения по праздничному оформлению.

В качестве основных требований к архитектурным решениям отмечена необходимость сохранить инфраструктуру фонтана, а также разработать решение по стеле «Герои войны, 1941−1945».

Приоритет отдается материалам отечественных производителей.


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