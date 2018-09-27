Курс евро понизился на 34 копейки

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 28 сентября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,7585 руб. до 65,8355 руб., курс евро понизился с 77,3846 руб. до 77,0407 руб.

Золото будет стоить 2 531,52 рублей за грамм, серебро — 30,52, платина — 1 754,71, палладий — 2 275,41 руб./гр.