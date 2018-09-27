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В Арбеково иномарка снесла столб. ВИДЕО

27 сентября в 17:14 156 просмотров

В Пензе в микрорайоне Арбеково произошло ДТП. Видеозапись с места происшествия появилась в Сети.

Пользователь опубликовал запись в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, авария произошла на проспекте Строителей. Видно, как автомобиль снес столб со знаком и стоит на разделительной полосе. Рядом — сотрудники Госавтоинспекции.

В комментариях пензенцы винят в случившемся дождливую погоду. По их словам, в последние дни увеличилось число аварий именно из-за скользкого, влажного покрытия.

«В понедельник пошел дождь, пока на работу ехал, уже три аварии видел. Люди дождичка испугались. А что будет, когда выпадет первый снег? Еще, учитывая безответственность (несостоятельность) к своевременной смене покрышек на зимние, как это каждый год бывает», — написал подписчик группы Александр.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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