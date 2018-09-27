В Пензу приедет Александр Малинин
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Рецензия на фильм «Временные трудности»
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
Запуск беспилотника на сети 5G в Сколково глазами журналиста «Пенза-Пресс»
В Пензе установят мемориальную доску Зиновию Шваму
Администрация Пензы купила полсотни флагов
В Пензе разрабатывают проект реконструкции сквера Пионерский
Единороссы наградили участников конкурса «Воспитатели России»
Губернатор поздравил пензенских воспитателей с праздником
В Пензе изменят схему движения маршрутки № 40
Продукты «Молкома» будут продавать с пометкой «Зеленая линия»
Пензенская область будет сотрудничать с Андижаном
Сбербанк запускает мобильный оператор под новым брендом «СберМобайл»

Белозерцев: Потенциал пензенского машиностроения нужно развивать

27 сентября в 17:30 126 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 27 сентября принял участие в праздновании Дня машиностроителя.

По информации минпрома Пензенской области, средняя зарплата в машиностроении составляет около 30 тысяч рублей.

«У нас есть соглашение с рядом предприятий по уровню заработной платы, и мы будем расширять сотрудничество в этом направлении. Важно, чтобы у работников машиностроения было достойный уровень жизни, молодые кадры не уезжали в другие регионы, а оставались на наших предприятиях», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что рост промышленного производства в Пензенской области говорит о хорошем потенциале, который нужно и дальше развивать, идти в ногу с рынком и привлекать к разработкам ученых.

Отличившимся работникам отрасли Иван Белозерцев вручил почетные грамоты и благодарности, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/110317/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...