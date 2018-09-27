Белозерцев: Потенциал пензенского машиностроения нужно развивать

По информации минпрома Пензенской области, средняя зарплата в машиностроении составляет около 30 тысяч рублей.

«У нас есть соглашение с рядом предприятий по уровню заработной платы, и мы будем расширять сотрудничество в этом направлении. Важно, чтобы у работников машиностроения было достойный уровень жизни, молодые кадры не уезжали в другие регионы, а оставались на наших предприятиях», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что рост промышленного производства в Пензенской области говорит о хорошем потенциале, который нужно и дальше развивать, идти в ногу с рынком и привлекать к разработкам ученых.

Отличившимся работникам отрасли Иван Белозерцев вручил почетные грамоты и благодарности, сообщает пресс-центр облправительства.