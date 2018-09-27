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В Пензе установят мемориальную доску Зиновию Шваму

27 сентября в 17:31 120 просмотров
, основателю пензенского баскетбола Зиновию Шваму.

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Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение об установке мемориальной доски заслуженному тренеру СССР, основателю пензенского баскетбола Зиновию Шваму.

Как следует из документа, опубликованного на сайте областного правительства, с ходатайством об этом выступило регионального минспорта. Доску установят на доме № 6 по ул. Гагарина.

Зиновий Семенович Швам родился 8 октября 1918 года в украинском городе Бердичев. Учился с Торонто (Канада), затем вернулся в СССР получать высшее образование. Окончил факультет иностранных языков Ростовского педагогического института, Школу тренеров при Государственном институте физкультуры им. П. Ф. Лесгафта в Ленинграде (ГДОИФК). В 1946 году приехал в Пензу, выступал за сборную области. Затем много лет работал тренером [по материалам сайта penzadays.ru].

В Пензе уже есть одна мемориальная доска Зиновию Шваму — ее установили 7 октября 2011 г. на улице Урицкого, 44а — в этом доме он проживал с 1965 года.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%8D%D0%BC-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA-768713/

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