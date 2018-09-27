В Пензе установят мемориальную доску Зиновию Шваму

Как следует из документа, опубликованного на сайте областного правительства, с ходатайством об этом выступило регионального минспорта. Доску установят на доме № 6 по ул. Гагарина.

Зиновий Семенович Швам родился 8 октября 1918 года в украинском городе Бердичев. Учился с Торонто (Канада), затем вернулся в СССР получать высшее образование. Окончил факультет иностранных языков Ростовского педагогического института, Школу тренеров при Государственном институте физкультуры им. П. Ф. Лесгафта в Ленинграде (ГДОИФК). В 1946 году приехал в Пензу, выступал за сборную области. Затем много лет работал тренером [по материалам сайта penzadays.ru].

В Пензе уже есть одна мемориальная доска Зиновию Шваму — ее установили 7 октября 2011 г. на улице Урицкого, 44а — в этом доме он проживал с 1965 года.