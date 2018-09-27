Запуск беспилотника на сети 5G в Сколково глазами журналиста «Пенза-Пресс»

В фонде «Сколково» прошла презентация беспилотного автомобиля «Ш.А.Т.Л. 2.0». Журналистам из разных регионов России посчастливилось не только своими глазами увидеть уникальное транспортное средство, но и узнать всю информацию об инновации из уст разработчиков, а также поучаствовать в полевых испытаниях.

Участником пресс-конференции и одним из первых пассажиров беспилотника, инфраструктуру 5G для которого обеспечивает «Ростелеком», стала корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Новый «Ш.А.Т.Л.», прототип беспилотного общественного автотранспорта будущего, является результатом совместного творчества пяти компаний — Nokia, «Ростелеком», ПАО «КамАЗ», фонда «Сколково» и ФГУП «НАМИ». Перед тем, как познакомить гостей инновационного центра MatRex с новой разработкой, ее создатели ответили на вопросы об особенностях работы беспилотника и перспективах внедрения в повседневную жизнь россиян.

По словам первого вице-президента компании «Ростелеком» Владимира Кириенко, прогресс неизбежен: рано или поздно беспилотный транспорт появится на улицах наших городов, и это лишь вопрос времени, а вовсе не моральной готовности к изменениям.

«Эксперты спорят, когда — через 5, 10, 20 лет — технологии станут настолько зрелыми, чтобы позволить выпустить беспилотный транспорт как полноправного члена публичного движения на дороги. Но очевидно, что будущее неизбежно. […] Наверное, в глубине души каждый задается вопросом: «Готов ли я к тому, чтобы меня вез беспилотный автотранспорт?» Но это определяется не нашей готовностью, а сменой поколений. Может быть, если не наши дети, то внуки будут удивляться тому, как мы ездили по дорогам, управляя транспортом, в потоке других машин, которые могут повести себя непредсказуемо. Сейчас нам кажется это нормальным, но сто лет назад нормальным казалось ездить на лошадях. Мир меняется, и я уверен, что управление автотранспортом на среднесрочном горизонте начнет относиться к разряду хобби», — отметил он.

Технической разработкой нового вида транспорта занимались ПАО «КамАЗ» и ФГУП «НАМИ». Беспилотный микроавтобус может развивать скорость более 100 километров в час, его вместимость — 12 человек. В ближайшие годы он будет курсировать по территории «Сколково» — его будут использовать для передвижения сотрудников между корпусами. Здесь «Ростелеком» и Nokia создали всю необходимую инфраструктуру для бесперебойной работы автомобилей.

«Создавая беспилотный транспорт, мы формируем запрос на обеспечение инфраструктурой, и главное здесь, особенно сейчас, в ходе испытаний, — это высокоскоростная, бесперебойная, надежная связь. Это необходимо для того, чтобы передавать с автомобиля все данные в диспетчерский пункт. В первую очередь, это важно с точки зрения безопасности», — пояснил вице-президент ПАО «КамАЗ», двукратный победитель ралли «Дакар» Фирдаус Кабиров.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда же все-таки ждать появления беспилотного транспорта на дорогах российских городов, спикеры называли разные цифры. По мнению старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково» Кирилла Каема, первые автомобили появятся через 7−10 лет. Он подчеркнул, что все будет зависеть от темпов развития инфраструктуры пятого поколения, внесения изменений в законодательство и, конечно, запросов населения.

«Если раньше технологии долгое время были востребованы рынком, то сейчас возникают моменты, когда они несколько забегают вперед. Например, вопрос использования 5G в быту — это, в том числе, вопрос наших нужд как обывателей или как индустриальных игроков в доступе к каналам с такими скоростями», — отметил Кирилл Каем.

Вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков предложил дифференцировать беспилотный транспорт: по его словам, выход на общественные маршруты — вопрос пяти лет, а вот первых персональных авто придется подождать около 10-ти, а то и 15-ти. Только ездить на них, отметил спикер, можно будет не везде: станции 5G будут строить, в первую очередь, в городах-миллионниках.



«Чтобы выехать за пределы города, мы все равно будем пользоваться личным автотранспортом. По крайней мере, в ближайшем будущем», — сказал Владимир Кириенко.

После пресс-конференции журналистов отвезли на площадку, где в гараже их уже ждало несколько моделей беспилотников. Под аплодисменты была перерезана красная лента, и транспорт будущего, не имеющий ни руля, ни педалей, совершил первую поездку перед гостями «Сколково».

Представители СМИ смогли не только осмотреть салон «Ш.А.Т.Л. 2.0», но и прокатиться. Правда, на минимальной скорости — 6 километров в час. Одним из первых пассажиров беспилотника стал журналист нашего информагентства. Предлагаем посмотреть, как это было.