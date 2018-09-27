В Пензу приедет Александр Малинин
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Рецензия на фильм «Временные трудности»
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
В сквере им. Лермонтова ветер изуродовал дерево
В Арбеково иномарка снесла столб. ВИДЕО
Пензенцы обсуждают видео со странными маневрами водителя
В Пензе в одном из дворов устроили стрельбу по собаке
В Арбеково водитель-торопыга проигнорировал пешеходов и «красный»
Джим Керри снялся в откровенной постельной сцене
Кармен Электра на откровенных фото продемонстрировала прекрасные формы
Гоген Солнцев готов улететь с экс-супругой Шаляпина на край света
В Заречном лоси устроили любовные разборки возле припаркованного авто
Волочкова выложила фото в откровенном мини и без бюстгальтера

Экс-супруга Сильвестора Сталлоне удивила публику квадратной грудью

27 сентября в 17:32 102 просмотра
, актриса и певица Бриджет Нильсен шокировала поклонников. Звезда вышла в свет в платье с глубоким декольте, которое послужило поводом для обсуждения.

" data-title="Экс-супруга Сильвестора Сталлоне удивила публику квадратной грудью — Пенза-пресс, рунет за день">

55-летняя датская модель, актриса и певица Бриджет Нильсен шокировала поклонников. Звезда вышла в свет в платье с глубоким декольте, которое послужило поводом для обсуждения.

Не так давно датчанка в пятый раз стала матерью и решилась надеть на публике откровенный наряд, который обнажает половину груди. Фотографии с мероприятия она опубликовала в своем Instagram.

Пользователи заметили, что грудь Бриджет выглядит неестественно и напоминает два квадрата. Поклонники предположили, что это результат неудачной пластической операции.

«Что с грудью? Почему она квадратная? Сейчас модно ставить такие импланты?!» — написала одна из подписчиц.

Известно, что Нильсен несколько раз состояла в официальном браке, одним из ее мужей был актер Сильвестр Сталлоне.

Фотография: скриншоты - https://www.instagram.com/p/BoFlxCshtT6/?taken-by=realbrigittenielsen,

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...