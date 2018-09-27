Экс-супруга Сильвестора Сталлоне удивила публику квадратной грудью

55-летняя датская модель, актриса и певица Бриджет Нильсен шокировала поклонников. Звезда вышла в свет в платье с глубоким декольте, которое послужило поводом для обсуждения.

Не так давно датчанка в пятый раз стала матерью и решилась надеть на публике откровенный наряд, который обнажает половину груди. Фотографии с мероприятия она опубликовала в своем Instagram.

Пользователи заметили, что грудь Бриджет выглядит неестественно и напоминает два квадрата. Поклонники предположили, что это результат неудачной пластической операции.

«Что с грудью? Почему она квадратная? Сейчас модно ставить такие импланты?!» — написала одна из подписчиц.

Известно, что Нильсен несколько раз состояла в официальном браке, одним из ее мужей был актер Сильвестр Сталлоне.