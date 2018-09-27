В некоторых домах Пензы продолжается ремонт инженерных сетей (видео)

В жилой фонд и социальные объекты областного центра постепенно поступает тепло. Напомним, 27 сентября мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о начале отопительного сезона. Однако в нескольких многоквартирных домах батареи останутся холодными еще долго. Причина — ремонт инженерных сетей.

Жители дома № 15 по улице Кижеватова могут только мечтать о теплых батареях. И это при том, что отопительный сезон в Пензе уже стартовал. Из восьми подъездов — в трех еще продолжаются работы.

Этот дом включили в региональную программу капремонта в последний момент. Коммуникации там изношены настолько сильно, что аварии на сетях возникают регулярно, поэтому было принято решение провести ремонт в 2018 году. Из-за этого окончание работ вышло за рамки графика.

«Платим все одинаково, но раньше тепло распространялось неравномерно по квартирам, теперь такого не будет, благодаря прямой подаче воды. Ремонт задержали, потому что пришлось делать новый проект, дополнительные дыры сверлить», — рассказала жительница дома № 15 по улице Кижеватова Татьяна Симакова.

Представители подрядной организации поясняют, что на объекте трудятся несколько бригад, которые работают без выходных. Зачастую им мешают ускориться сами собственники помещений. Далеко не каждый активно идет на контакт.

«Меняем трубы с 9.00 до 13.00. В это время многие на работе, дома никого нет, поэтому задержка», — сказал помощник прораба подрядной организации Василий Вирясов.

Подрядная организация намерена завершить монтаж инженерных сетей в квартирах жителей многоэтажки до 1 октября, а до 15 числа в трубы поступит тепло. В других многоэтажках Пензы батареи уже начали постепенно нагреваться.

«На сегодняшний день подключено 3% от всего жилого фонда, 10% общеобразовательных учреждений, детские сады — 17%", — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов.

Как отметили в ходе еженедельного штаба по подготовке к зиме, теплоснабжающим организациям необходимо в кратчайшие сроки погасить миллионные долги перед ресурсниками. Только за электроэнергию компании задолжали около 300 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».