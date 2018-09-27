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Пензенские предприниматели будут сотрудничать с Андижаном (видео)

27 сентября в 19:56 212 просмотров
, другими словами — главой местного исполнительного органа власти. Первым пунктом в программе пребывания гостей стала встреча с местными предпринимателями.

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В Пензенскую область прибыла делегация из Узбекистана во главе с хокимом Андижанской области, другими словами — главой местного исполнительного органа власти. Первым пунктом в программе пребывания гостей стала встреча с местными предпринимателями.

Андижанская область Республики Узбекистан и Сурский край решили наладить более тесное сотрудничество. В конференц-зале бизнес-инкубатора «Татлин» собрались предприниматели с обеих сторон, представители Торгово-промышленной палаты региона и общественных организаций.

«В последнее время наше руководство очень заинтересовано сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. Сейчас налаживаются дружеские отношения. Делегация приехала, чтобы найти партнеров, развивать бизнес», — сказал руководитель «Узбекской общины» Пензенской области Сатимбай Бердиев.

По мнению пензенских экспертов, это очень выгодное партнерство, так как Узбекистан — третья по численности населения республика постсоветского пространства, где проживают около 35 миллионов человек, поэтому проблем со сбытом местной продукции не возникнет.

«В первую очередь, интересует сбыт готовой продукции. Также, конечно, возможны поставка сырья и иные формы сотрудничества. Мы заинтересованы в том, чтобы меньше зависеть от валюты», — рассказала коммерческий директор производственной компании Кузнецка Руслан Салихов.

Андижанцы, в свою очередь, заинтересованы в продвижении своей продукции на пензенский рынок. В частности, речь идет об обуви, одежде, шелке и хлопке. В солнечной республике как раз началась уборка хлопчатника.

«Если у вас есть производства, связанные с трикотажными изделиями, мы можем поставлять туда сырье, полотна из 100% хлопка», — сказала учредитель предприятия по производству трикотажных изделий Фарходбек Атабеков.

Легкая промышленность и сельское хозяйство — два направления, которые были в центре внимания на встрече предпринимателей. И пусть пока можно только говорить о начале плодотворного сотрудничества Андижана и Пензы, обе стороны строят далеко идущие планы. В середине ноября пензенская делегация отправится в Узбекистан с ответным визитом, сообщает телеканал «Экспресс».


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