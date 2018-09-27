Губернаторская симфоническая капелла откроет новый сезон в День музыки (видео)

В Пензе Губернаторская симфоническая капелла готовится к новому творческому сезону. Коллектив намерен удивлять поклонников редко исполняемыми шедеврами мировой классики. Символично, что первое выступление (0+) пройдет 1 октября — в Международный день музыки.

Строго, но справедливо. Так к своим музыкантам относится художественный руководитель и главный дирижер Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский. Под его руководством — 100 человек и большая часть — новички. Они уже адаптировались в коллективе, и теперь музыкантам придется стать единым организмом.

«Задача репетиции — почистить некоторые моменты, чтобы лучше звучало, проверить звук, позицию музыкантов, то есть где, как они должны стоять и петь, в соответствии с задачами, которые перед ними ставит художественный руководитель», — сказал он.

В новой программе — два отделения, наполненные исключительно классическими композициями. Симфония Вагнера, «Аллилуйя» Генделя, «Лакримоса» из «Реквиема» Моцарта. Вместе с известными произведениями западных творцов прозвучат и шедевры великих русских композиторов — Глинки и Чайковского. Для большинства молодых артистов работа с шедеврами мировой музыки станет дебютом.

«Волнуюсь, конечно, думаю, что это у любого артиста. Главное — работать, постоянно репетировать, жить музыкой», — отметила солистка академического хора Губернаторской симфонической капеллы Татьяна Стульникова.

Старожили коллектива волнуются не меньше новичков, хотя им не привыкать работать на крупных концертах и они знают, как себя подать и настроиться на выступление. Но тут, по мнению артистов, главное — не перестараться.

«Конечно, не надо сидеть за инструментом с утра до ночи, иначе, как говорится, можно «переиграть руку» или «сорвать губы». Это случается редко, но последствия велики. Нужно спокойно и четко подходить к делу, репетиций достаточно, плюс прекрасные педагоги и дирижеры, поэтому мы подойдем к сезону в полной боевой готовности», — рассказал музыкант Губернаторской симфонической капеллы Андрей Сивишкин.

Открытие нового сезона и первое выступление капеллы состоится в областной филармонии в Международный день музыки 1 октября. Начало — в 18.30 (0+), сообщает телеканал «Экспресс».