В Пензе стартовал фестиваль, направленный на развитие событийного туризма (видео)

В Пензе стартовал первый региональный конкурс «Фейерверк идей» (0+). Он проходит среди организаторов культурных и спортивных праздников и направлен на развитие в регионе событийного туризма.

За минувший год на территории города прошло больше сотни культурных, спортивных и детских праздников. Некоторые успели стать традиционными. Однако многие несправедливо остаются в тени, хотя однозначно достойны внимания. Фестиваль «Фейерверк идея» призван отобрать лучшие из них.

«В первую очередь, мы будем приглашать знаменитостей, и ориентироваться на иностранных туристов. Задача номер один — не делиться опытом с другими регионами, а наоборот, искать что-то и применять это в своем», — сказал председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Тихвинская ярмарка» (0+), «Купринский праздник» (0+), финал чемпионата и первенства России по мотокроссу (0+) — события, которые в буквальном смысле соревнуются друг с другом за право войти в путеводители, а также стать основными экскурсионными направлениями. Всего на конкурс подано 33 заявки, из них тщательный отбор прошли 11. К ним у жюри — серьезные вопросы. К примеру, сколько туристов и в каких условиях смогут разместить, в случае победы, организаторы первенства России по мотокроссу в поселке Сахарный завод?

В 2017 году на территории региона провели шесть крупных фестивалей, благодаря чему область вошла в топ-10 национального рейтинга развития событийного туризма в России. В 2018-м стало вдвое больше фестивалей, а значит, теперь у Пензенской области есть все шансы попасть в тройку лучших, сообщает телеканал «Экспресс».