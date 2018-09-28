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В Пензе на поддержку проектов НКО выделяют 1,5 мн рублей

28 сентября в 11:10 244 просмотра
(НКО) обсудили на сессии Гордумы 28 сентября.

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Деятельность некоммерческих организаций (НКО) обсудили на сессии Гордумы 28 сентября.

Как сообщил вице-мэр Владимир Попков, на поддержку инициатив НКО выделяются гранты — 1,5 млн рублей из бюджета направляется на эти цели.

«Определен порядок предоставления грантов, он проходит согласование в прокуратуре. После этого будет проведен конкурс, грант выделяется при условиях софинансирования (5% - средства НКО) и не может превышать 300 тысяч рублей», — пояснил чиновник.

Кроме того, выделяются средства фонду возрождения Спасского собора и фонду «Сияние» на создание духовно-посветительских центров. 32 НКО получили в безвозмездное пользование помещения.

Депутат Алексей Шуварин поинтересовался, есть ли обратная связь от НКО, знает ли администрация, как они используют полученные помещения.

«Нужно понимать, чем они занимаются и есть ли от них социальная польза», — отметил он.

Представитель управления муниципального имущества сообщил, что чиновники выезжают и проверяют, соответствует ли использование помещений условиям договора.

Председатель Гордумы Николай Тактаров предложил депутатам присоединиться к рейдам и проверить работу НКО лично.


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