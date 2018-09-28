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Пензенские рыбаки и спортсмены выбирают Спутник (видео)

28 сентября в 11:14 240 просмотров
, яркие дома, набережная, но и удивительные пейзажи окрестностей.

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Город Спутник — одно из самых красивых мест Пензенской области. Таким его делает не только атмосфера европейского города, яркие дома, набережная, но и удивительные пейзажи окрестностей.

С востока территорию Спутника огибает река Сура, которая между изгибами образует затон, превращенный застройщиком — компанией «Термодом» — в прекрасное место для купания и отдыха.

Вокруг затона построена тропа здоровья «Ритм», протяженностью больше трех километров, которая стала излюбленным местом подготовки профессиональных спортсменов и всех, кто старается вести здоровый образ жизни.

В затоне водятся практически все виды речной рыбы, поэтому круглый год побережье в окрестностях Спутника усеяно рыбаками. Самые опытные рыболовы делятся воспоминаниями о том, как вытаскивали из воды лещей, крупных щук и даже сомов.

Красочные пейзажи откроются вам и на правобережье Суры напротив Спутника. Там растет прекрасный многолетний сосновый лес. Попасть туда можно по понтонному мосту.

В лесу после дождя можно заниматься тихой охотой — здесь растут рыжики и маслята. Старожилы вспоминают и об огромном шампиньоне, найденном в здешних местах.

В этих же окрестностях располагаются и дачные массивы, поэтому если среди жителей Спутника окажутся заядлые огородники, купившие здесь участки, добраться до них не составит большого труда.

Город Спутник — район для каждого: для тех, кто любит городскую суету, и для тех, кто периодически пытается от нее убежать. Одинаково удобный и в то же время не похожий ни на что — все это Спутник.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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