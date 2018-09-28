В Пензу приедет Александр Малинин
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Белозерцев отметил роль прокуратуры при формировании комфортной среды
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
С 1 января на алкоголь наклеят новые марки
В Госдуме рассмотрят проект закона о льготах по земельному налогу для предпенсионеров
Продажи IPhone падают — эксперты
Впервые за 7 лет доходы бюджета России превысили расходы
В России приняли закон о борьбе с фиктивной регистрацией мигрантов
Помощница Петросяна купила недвижимость на 280 млн руб
Закон об изменениях пенсионной системы приняли в окончательном чтении
Игорь Верник поспорит с Сергеем Светлаковым
В России хотят штрафовать за навязывание услуг в аэропортах
Минфин предложил уменьшить финансирование дорожного фонда

В российских школах могут запретить продажу чипсов и газировки

28 сентября в 11:49 184 просмотра
, газировки и шоколадных батончиков, в том числе — в вендинговых аппаратах, чтобы предотвратить у детей формирование привычки к употреблению вредной пищи и сахара, сообщают РИА Новости.

" data-title="В российских школах могут запретить продажу чипсов и газировки — Пенза-пресс, рунет за день">

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил законодательно запретить на территориях школ продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, в том числе — в вендинговых аппаратах, чтобы предотвратить у детей формирование привычки к употреблению вредной пищи и сахара, сообщают РИА Новости.

Леонид Огуль пояснил, что появление ожирения детей во многом зависит от пищевого поведения взрослых. Так, если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, а в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тесте, при этом в буфетах и автоматах, установленных на территории школ, свободно продают газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики, ребенок не в силах отказаться от употребления этого в пищу.

По его мнению, в ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, а из сладкого — мармелад и зефир.

Депутат подчеркнул, что планирует подготовить соответствующий законопроект.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...