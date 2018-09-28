В российских школах могут запретить продажу чипсов и газировки

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил законодательно запретить на территориях школ продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, в том числе — в вендинговых аппаратах, чтобы предотвратить у детей формирование привычки к употреблению вредной пищи и сахара, сообщают РИА Новости.

Леонид Огуль пояснил, что появление ожирения детей во многом зависит от пищевого поведения взрослых. Так, если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, а в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тесте, при этом в буфетах и автоматах, установленных на территории школ, свободно продают газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики, ребенок не в силах отказаться от употребления этого в пищу.

По его мнению, в ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, а из сладкого — мармелад и зефир.

Депутат подчеркнул, что планирует подготовить соответствующий законопроект.