В Пензе депутатов возмутили 4 бесплатных места на будущей парковке у онкодиспансера

Депутат Андрей Фомин поинтересовался, кто конкретно занимается вопросом организации парковок в городе. Начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина сообщила, что курирует эту тему и что в текущем году были переоборудованы две парковки — на ул. Пушкина и возле здания областной больницы. На эти цели было заложено 4,5 млн рублей, в следующем году на создание парковочного пространства выделят больше — 6,5 млн.

Народный избранник Валерий Савельев спросил, на сколько мест будет рассчитана автостоянка рядом с дворцом спорта «Буртасы».

«Рассматривается вопрос создания парковки на 46 мест у онкодиспансера, четыре места будут бесплатными для инвалидов. На ее обустройство надо 6,5 млн рублей», — ответила Юлия Еремина.

Начальник городского управления ЖКХ Вадим Муравлев добавил, что стоимость парковки будет составлять 20 рублей в час.

Депутат Юрий Зиновьев спросил, почему на переоборудованной парковке на ул. Пушкина нет машин. Начальник УЖКХ пояснил, что она работает всего месяц, и перспективы у стоянки есть. В качестве примера он привел автостоянку рядом с больницей на ул. Лермонтова, которая первое время также не была на 100% заполнена.

«А куда делись машины с ул. Пушкина? И как создание парковок позволит расширить сеть велосипедных дорожек?» — поинтересовался депутат.

Глава управления отметил, что пока ясности по этому вопросу нет.

В ходе сессии депутаты также спросили, возможен ли при достаточном объеме создания парковочных мест приход инвестора.

«Такая возможность есть. Если проанализировать последние два года, то мы практически на каждой отремонтированной улице всего создали более 500 парковочных мест. Но они небольшие — на три-четыре автомобиля. Тем, кто желает стать операторами парковочного пространства, нужны стоянки не менее чем на 100 мест. Такие территории появляются после сноса домов. Их можно использовать под парковку, мы готовы работать с инвесторами», — сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Вадим Муравлев, отвечая на вопросы народных избранников, также отметил, что тем, кто захочет длительное время пользоваться парковкой, будет предоставлена возможность приобрести абонемент. В настоящее время данный вопрос прорабатывается для стоянки на ул. Пушкина, есть соответствующие запросы от местных работодателей.

Депутат Алексей Шуварин вернулся к обсуждению парковки у онкодиспансера. Он считает, что количество мест, которое было предложено мэрией, не является достаточным.

«Это вопрос социального характера. Люди туда приезжают не развлекаться и не за покупками», — подчеркнул народный избранник. Другие депутаты поддержали его мнение, отметив, что четыре бесплатных места для инвалидов — мало.