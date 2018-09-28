В Пензу приедет Александр Малинин
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Белозерцев отметил роль прокуратуры при формировании комфортной среды
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенских водителей проверят на трезвость
Пензенцев будут атаковать сразу несколько штаммов гриппа
Пензенским дачникам напомнили о своевременной передаче показаний счетчиков
В Пензе подрядчиков заставят убрать воду с отремонтированных дорог
Поведение вице-мэра Пензы Ильина рассмотрят на комиссии по этике
В Пензе депутат Овчаренко предложил ужесточить наказание для большегрузов
Пережившему «нападение» депутату Фомину предложили обратиться в суд
Пензенец может сесть на два года за уклонение от армии
В Пензе депутатов возмутили 4 бесплатных места на будущей парковке у онкодиспансера
Пензенские рыбаки и спортсмены выбирают Спутник

Пенза не справится с ремонтом сетей без помощи федералов — Гордума

28 сентября в 12:15 224 просмотра
, связанные с проверкой качества питьевой воды и реконструкцией сетей.

" data-title="Пенза не справится с ремонтом сетей без помощи федералов — Гордума — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутаты Гордумы в Пензе на сессии 28 сентября обсудили вопросы, связанные с проверкой качества питьевой воды и реконструкцией сетей.

По словам главы городского УЖКХ Вадима Муравлева, контроль за качеством питьевой воды идет на всех стадиях очистки. Он представил данные, которые говорят о том, что нормативам не соответствовало лишь небольшое количество проб. При выявлении нарушений проводится PH-промывка и очистка труб. Глава ведомства заверил, что в городе нет никакой угрозы эпидемии, так как питьевая вода полностью соответствует всем ГОСТам, СНИПам и другим показателям.

Этот вопрос депутаты подняли на сессии неслучайно, ранее на комиссии заявлялось об опасности эпидемии, но данными это не подкреплялось. Оказалось, что риска для горожан, по словам Муравлева, нет.

Депутат Юрий Зиновьев поинтересовался, какова степень износа сетей. Чиновник сообщил, что в целом по городу она составляет более 60%, на ряде участков — до 80.

Народные избранники спросили, почему на реконструкцию сетей закладывается одна сумма, а по факту средств тратится меньше. Начальник управления пояснил, что в тариф закладывается инвестиционная надбавка, однако собираемость — меньше.

Вице-мэр Юрий Ильин сообщил, что новый директор «Горводоканала» пообещал сделать упор на реконструкцию сетей и совместить ее с программой «Безопасные и качественные дороги», чтобы объединить вскрышные работы с ремонтом.

«В докладе отмечается, что без федеральных средств нам вопрос не решить. Может, составить какое-то обращение и попросить помощи?» — предложил Юрий Зиновьев.

На вопрос ответил глава администрации города Виктор Кувайцев.

«В 2017 году на окружном совещании под председательством полпреда, в том числе, говорили о том, что при реализации нескольких социальных программ должна не федеральном уровне быть предусмотрена перекладка сетей при ремонте дорог. Много сетей в дорожном полотне, где мы проводим реконструкцию. Предложили, чтобы в этом участвовали ресурсники, потому что им это выгодно. То есть это должна быть программа с участием федерального центра, сетевиков и города. Туда же можно включить вопрос перекладки воздушных сетей и кабелей. Мы не знаем, проработана ли такая программа. Вскоре будет ассоциация городов Поволжья, и, может, ответ мы там услышим», — сообщил мэр.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...