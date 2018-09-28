По словам главы городского УЖКХ Вадима Муравлева, контроль за качеством питьевой воды идет на всех стадиях очистки. Он представил данные, которые говорят о том, что нормативам не соответствовало лишь небольшое количество проб. При выявлении нарушений проводится PH-промывка и очистка труб. Глава ведомства заверил, что в городе нет никакой угрозы эпидемии, так как питьевая вода полностью соответствует всем ГОСТам, СНИПам и другим показателям.

Этот вопрос депутаты подняли на сессии неслучайно, ранее на комиссии заявлялось об опасности эпидемии, но данными это не подкреплялось. Оказалось, что риска для горожан, по словам Муравлева, нет.

Депутат Юрий Зиновьев поинтересовался, какова степень износа сетей. Чиновник сообщил, что в целом по городу она составляет более 60%, на ряде участков — до 80.

Народные избранники спросили, почему на реконструкцию сетей закладывается одна сумма, а по факту средств тратится меньше. Начальник управления пояснил, что в тариф закладывается инвестиционная надбавка, однако собираемость — меньше.

Вице-мэр Юрий Ильин сообщил, что новый директор «Горводоканала» пообещал сделать упор на реконструкцию сетей и совместить ее с программой «Безопасные и качественные дороги», чтобы объединить вскрышные работы с ремонтом.

«В докладе отмечается, что без федеральных средств нам вопрос не решить. Может, составить какое-то обращение и попросить помощи?» — предложил Юрий Зиновьев.

На вопрос ответил глава администрации города Виктор Кувайцев.

«В 2017 году на окружном совещании под председательством полпреда, в том числе, говорили о том, что при реализации нескольких социальных программ должна не федеральном уровне быть предусмотрена перекладка сетей при ремонте дорог. Много сетей в дорожном полотне, где мы проводим реконструкцию. Предложили, чтобы в этом участвовали ресурсники, потому что им это выгодно. То есть это должна быть программа с участием федерального центра, сетевиков и города. Туда же можно включить вопрос перекладки воздушных сетей и кабелей. Мы не знаем, проработана ли такая программа. Вскоре будет ассоциация городов Поволжья, и, может, ответ мы там услышим», — сообщил мэр.