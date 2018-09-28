Поведение вице-мэра Пензы Ильина рассмотрят на комиссии по этике

«Мной был задан вопрос, почему жители Нефтяника пять лет убирали муниципальную территорию за свой счет. Заммэра посмеялся, мэр не отреагировал, рабочая группа не собралась, вопрос остался подвисшим. Как он решается?» — спросила депутат.
Глава администрации Виктор Кувайцев сообщил, что не видел ее обращения к нему, и прокомментировал ситуацию.
«Год назад мы устраняли свалку — порядка 12 млн выделили, проторговали услугу. Следующую свалку уберем, но ко всем жителям Зари и Нефтяника пожелание — их образовывать нельзя, неважно, в чьей собственности земля. Нужно говорить, что прошло время, когда валили мусор в леса и на прилегающие к ним территории», — подчеркнул мэр.
Он повторил, что свалка будет убрана — районная администрация получила соответствующее распоряжение. Ирина Воронина пообещала передать информацию жителям, после чего вернулась к вопросу по поводу оценки поведения Юрия Ильина. Виктор Кувайцев сообщил, что не может оценивать то, как вел себя его заместитель, так как не присутствовал на заседании.
«Но я ваше устное обращение получил. У нас есть комиссия по этике, она это поведение моего заместителя рассмотрит, сообщим вам результат. Заседание будет в понедельник», — проинформировал депутата мэр.
Юрий Ильин, присутствовавший на сессии, сказал, что ему нечего добавить к вышесказанному.