В Пензе депутат Овчаренко предложил ужесточить наказание для большегрузов

Депутат Гордумы Анатолий Овчаренко на сессии затронул проблему, связанную с ездой большегрузов и фур по центру Пензы.

Он обратился к вице-мэру Юрию Ильину с вопросом, что нужно сделать для того, чтобы не допускать этого. По словам заместителя главы администрации, стоят дорожные знаки и транспортная схема не предполагает заезда большегрузов в центр, они должны двигаться в объезд.

Также, по его словам, необходим контроль весогабаритов такого транспорта при въезде в город. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами по созданию соответствующей системы.

По мнению депутата Анатолия Овчаренко, проблему поможет решить ужесточение наказания для большегрузов, нарушающих правила и заезжающих в центр города.