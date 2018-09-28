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В Пензе депутат Овчаренко предложил ужесточить наказание для большегрузов

28 сентября в 13:09 178 просмотров
, связанную с ездой большегрузов и фур по центру Пензы.

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Депутат Гордумы Анатолий Овчаренко на сессии затронул проблему, связанную с ездой большегрузов и фур по центру Пензы.

Он обратился к вице-мэру Юрию Ильину с вопросом, что нужно сделать для того, чтобы не допускать этого. По словам заместителя главы администрации, стоят дорожные знаки и транспортная схема не предполагает заезда большегрузов в центр, они должны двигаться в объезд.

Также, по его словам, необходим контроль весогабаритов такого транспорта при въезде в город. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами по созданию соответствующей системы.

По мнению депутата Анатолия Овчаренко, проблему поможет решить ужесточение наказания для большегрузов, нарушающих правила и заезжающих в центр города.


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