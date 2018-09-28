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В Пензе подрядчиков заставят убрать воду с отремонтированных дорог

28 сентября в 13:19 178 просмотров

28 сентября на сессии Гордумы депутаты обсудили проблему отсутствия ливневой канализации на ул. Стрельбищенской в Пензе.

Вице-мэр Юрий Ильин сообщил о том, что накануне кураторов отправляли на объекты, где ведется ремонт в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

«Как раз вчера был дождь, и смотрели, как уходит вода. Будем работать с подрядчиками и решать, куда ее увести — через газоны или через просечки в бордюрах», — пояснил он.

Депутаты попросили обратить особое внимание на ул. Стрельбищенскую, где прошел ремонт, но после дождей вода не уходит. Это провоцирует разрушение дороги. Юрий Ильин отметил, что данный вопрос будет решаться с подрядчиком.


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