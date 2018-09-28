В Госдуме рассмотрят проект закона о льготах по земельному налогу для предпенсионеров

Она отметила, что, рассматривая инициативу правительства, фракция «Единая Россия» «сознательно приняла решение уйти от эмоций и тщательно проанализировать этот документ, чтобы выверить каждый шаг». Такой же принцип, по словам Ольги Тимофеевой, лег в основу деятельности рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства.
Также заместитель председателя ГД сообщила, что готовится к первому чтению и направлен в рассылку президентский законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для людей предпенсионного возраста.
Она также рассказала, что найден новый источник доходов Пенсионного фонда.
«По инициативе «Единой России» предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие направлять в Пенсионный фонд деньги, изъятые у коррупционеров», — сказала Ольга Тимофеева.
Напомним, 27 сентября в третьем чтении были приняты законопроекты об изменения пенсионной системы и о о предоставлении работникам времени на диспансеризацию.
По словам Ольги Тимофеевой, Государственная Дума не ограничится принятием нескольких законов, а будет вести работу по донастройке всего законодательства.