В Госдуме рассмотрят проект закона о льготах по земельному налогу для предпенсионеров

Председатель Госдумы, руководитель рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства Ольга Тимофеева выступила от фракции «Единая Россия» на пленарном заседании.

Она отметила, что, рассматривая инициативу правительства, фракция «Единая Россия» «сознательно приняла решение уйти от эмоций и тщательно проанализировать этот документ, чтобы выверить каждый шаг». Такой же принцип, по словам Ольги Тимофеевой, лег в основу деятельности рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства.

Также заместитель председателя ГД сообщила, что готовится к первому чтению и направлен в рассылку президентский законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для людей предпенсионного возраста.

Она также рассказала, что найден новый источник доходов Пенсионного фонда.

«По инициативе «Единой России» предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие направлять в Пенсионный фонд деньги, изъятые у коррупционеров», — сказала Ольга Тимофеева.

Напомним, 27 сентября в третьем чтении были приняты законопроекты об изменения пенсионной системы и о о предоставлении работникам времени на диспансеризацию.

По словам Ольги Тимофеевой, Государственная Дума не ограничится принятием нескольких законов, а будет вести работу по донастройке всего законодательства.