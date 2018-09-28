Пензенским дачникам напомнили о своевременной передаче показаний счетчиков

В связи с завершением летнего периода ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает владельцам дач и загородных домов о необходимости ежемесячной передачи показаний даже если они живут там сезонно.

Своевременная передача показаний счетчиков позволит владельцам фазенд избежать лишних финансовых затрат. Поскольку, согласно действующему российскому законодательству, при отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем — по нормативу.

Передавать показания приборов учета электроэнергии можно любым дистанционным способом:

— на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru — без регистрации (12+);

— в Личном кабинете на сайте компании (12+);

— с помощью мобильного приложения (для Android) (6+);

— по телефону Контактного центра (8412) 98−78−48;

— отправив электронное сообщение на адрес pokazanie@penza.tns-e.ru;

Кроме того, передачу показаний счетчика можно приостановить до наступления нового дачного сезона. Для этого необходимо обратиться в ООО «ТНС энерго Пенза» с заявлением о сезонности проживания в конкретном объекте и указать период, в течение которого потребление электроэнергии осуществляться не будет.