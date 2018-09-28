В Пензу приедет Александр Малинин
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Белозерцев отметил роль прокуратуры при формировании комфортной среды
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские предприниматели будут сотрудничать с Андижаном
Почему в суде отказались признавать пензенский «ФК «Зенит» банкротом
Пензенские работодатели приняли участие в семинаре по ведению бизнеса
«Ростелеком» отмечает День компании
Депутатам ЗакСобра будут платить по 5 тыс руб
В Пензенской области иностранцы будут платить в казну больше
В Пензе на публичных слушаниях обсудят нарушения в сфере закупок
Губернатор поздравил работников леса с праздником
В Пензе принимаются заявки на участие в конкурсе «Лучший экспортер года»
В Пензе объявлен конкурс на гранты для начинающих предприятий

Белозерцев отметил роль прокуратуры при формировании комфортной среды

28 сентября в 13:59 122 просмотра
, который проходит в Нижнем Новгороде 28 сентября.

" data-title="Белозерцев отметил роль прокуратуры при формировании комфортной среды — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и прокурор региона Наталья Канцерова участвуют в открытом межрегиональном форуме прокуратур Поволжья, который проходит в Нижнем Новгороде 28 сентября.

Открывая совещание, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев отметил важность обеспечения комфортных условий в населенных пунктах.

«Государство уделяет достаточно пристальное внимание этому вопросу, но на местах не всегда получается так, как мы хотим. Прокуратура подключилась к этой теме и работает наряду с другими органами власти», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, губернатор Иван Белозерцев также подтвердил, что совместная работа с прокуратурой дает результат.

«Безусловно, без взаимодействия с прокуратурой и гражданским обществом невозможна полноценная работа по проектам. Их реализация требует совершенствования регионального и муниципального законодательства. У нас хороший диалог. Я надеюсь, что он позволит нам уверенно работать в направлении создания комфортной городской среды», — цитирует главу региона пресс-центр облправительства.

Наталья Канцерова, в свою очередь, обратила внимание на то, что выделяемые на проекты по улучшению городской среды деньги надо расходовать законно.

«При непосредственном участии прокуратуры области в регионе выстроена система взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, цель которой — добиться осуществления деятельности в сфере благоустройства в строгом соответствии с требованиями законодательства», — сообщила прокурор области и добавила, что контроль ведется на всех этапах проведения работ.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/110518/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...