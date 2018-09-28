Белозерцев отметил роль прокуратуры при формировании комфортной среды

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и прокурор региона Наталья Канцерова участвуют в открытом межрегиональном форуме прокуратур Поволжья, который проходит в Нижнем Новгороде 28 сентября.

Открывая совещание, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев отметил важность обеспечения комфортных условий в населенных пунктах.

«Государство уделяет достаточно пристальное внимание этому вопросу, но на местах не всегда получается так, как мы хотим. Прокуратура подключилась к этой теме и работает наряду с другими органами власти», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, губернатор Иван Белозерцев также подтвердил, что совместная работа с прокуратурой дает результат.

«Безусловно, без взаимодействия с прокуратурой и гражданским обществом невозможна полноценная работа по проектам. Их реализация требует совершенствования регионального и муниципального законодательства. У нас хороший диалог. Я надеюсь, что он позволит нам уверенно работать в направлении создания комфортной городской среды», — цитирует главу региона пресс-центр облправительства.

Наталья Канцерова, в свою очередь, обратила внимание на то, что выделяемые на проекты по улучшению городской среды деньги надо расходовать законно.

«При непосредственном участии прокуратуры области в регионе выстроена система взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, цель которой — добиться осуществления деятельности в сфере благоустройства в строгом соответствии с требованиями законодательства», — сообщила прокурор области и добавила, что контроль ведется на всех этапах проведения работ.