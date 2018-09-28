Пензенцев будут атаковать сразу несколько штаммов гриппа

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовали прогноз по гриппу на сезон 2018−2019 годов.

Как сообщает пресс-служба управления, ближайшей зимой в России ожидается сразу несколько штаммов гриппа:

— Brisbane: его отличительной чертой является короткий инкубационный период (от двух до четырех дней, а далее — резкий скачок температуры от 38 до 40 градусов. Для этого штамма характерны нестерпимая головня боль, ломота в мышцах, заложенность носа.

— Singapore: инкубационный период составляет всего один-два дня. Грипп коварен тем, что в течение двух-трех дней может вызывать тяжелые осложнения, приводящие к летальному исходу.

— Michigan: чаще остальных «собратьев» сопровождается серьезными осложнениями; инкубационной период в среднем составляет один-три дня, но первые признаки заболевания могут проявиться уже через пару часов после заражения. Характерны температура 38,5−41,0, слабость, признаки конъюнктивита.

Специалисты советуют заранее укреплять иммунитет и пройти вакцинацию.