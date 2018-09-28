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Пензенских водителей проверят на трезвость

28 сентября в 15:02 310 просмотров
«Нетрезвый водитель» (18+). Водителей просят отнестись к ней с пониманием.

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В Пензенской области с 28 по 30 сентября пройдет акция «Нетрезвый водитель» (18+). Водителей просят отнестись к ней с пониманием.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, инспекторы будут останавливать машины и проверять водителей на состояние опьянения.

Жителей региона просят также подключаться к акции и сообщать о нетрезвых автолюбителях по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02. Позвонив, надо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) машины и рассказать, в каком направлении она движется.

Если водители считают, что инспекторы совершают противоправные действия, они могут использовать аудио-, видеозапись для фиксации.


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