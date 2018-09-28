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Пензенскую область ждут масштабные учения

28 сентября в 15:40 272 просмотра
, мероприятия пройдут, в том числе и в Пензенской области.

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С 1 по 3 октября пройдет всероссийская тренировка по гражданской обороне, мероприятия пройдут, в том числе и в Пензенской области.

Распоряжение о подготовке к учениям опубликовано на сайте правительства региона.

В документе, в частности, говорится: «провести 1 октября 2018 года проверку состояния готовности к использованию региональной системы оповещения с применением элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пензенской области (без запуска электрических сирен)».

Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, также в ходе учений планируется проверить готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить теоретические знания и совершенствовать практические навыки, слаженность действий органов управления и сил гражданской обороны.

Подготовку и участие в масштабной тренировке поручено провести руководителям исполнительных органов государственной власти региона.


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