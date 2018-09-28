Рубль укрепил позиции к выходным

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 29 сентября.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 65,8355 руб. до 65,5906 руб., курс евро — с 77,0407 руб. до 76,2294 руб.

Золото будет стоить 2 495, 75 рублей за грамм, серебро — 30,17, платина — 1 710,22, палладий — 2 290,14 руб./гр.