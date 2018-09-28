В Пензу приедет Александр Малинин
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Белозерцев отметил роль прокуратуры при формировании комфортной среды
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
Курс евро понизился на 34 копейки
Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро
Курсы доллара и евро снизились
Курс доллара понизился до 66,2 руб
Курс евро упал до 78,36 руб
В Заречном идет ко дну еще одно муниципальное предприятие
Рубль продолжает укреплять позиции
Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро
Центробанк впервые за 4 года повысил ключевую ставку
Курс евро опустился ниже 80 рублей

Рубль укрепил позиции к выходным

28 сентября в 16:10 204 просмотра

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 29 сентября.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 65,8355 руб. до 65,5906 руб., курс евро — с 77,0407 руб. до 76,2294 руб.

Золото будет стоить 2 495, 75 рублей за грамм, серебро — 30,17, платина — 1 710,22, палладий — 2 290,14 руб./гр.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...