«МегаФон» составил топ-3 мобильных сервисов для занятых людей

В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов «МегаФон» выявил самые популярные цифровые сервисы, используемые клиентами для ведения дел, и обеспечил к ним бесплатный доступ на линейке тарифных планов «Управляй!». Аналитика показывает, что за год объем потребленного бизнес-клиентами интернет-трафика вырос в полтора раза. Основным драйвером роста стало активное использование мессенджеров — на обмен сообщениями и файлами в них было израсходовано 70 процентов трафика.

Почетная бронза — у облачных сервисов.

Безлимитный доступ к облаку Mail.ru (0+), Яндекс. Диску (0+), Dropbox (Windows) (0+) и iCloud (iOS) (0+) позволяет не обращать внимания на вес заливаемого или скачиваемого архива, дает свободу удаленной работы с файлами вне зависимости от места расположения сотрудника.

Второе место — за мобильной электронной почтой.

Mail.ru (0+), Яндекс. Почта (0+) и Google почта (0+) стали неограниченно доступны пользователям тарифов «Управляй!». Согласно результатам аналитики больших данных, эти почтовые сервисы, наравне с корпоративными e-mail, чаще других применяются для деловой переписки.

Лидируют мессенджеры.

В каждый из четырех тарифов линейки включен безлимитный трафик на WhatsApp (6+), Viber (6+), FacebookMessenger (6+), Snapchat (6+), eMotion (6+) и «ТамТам» (6+). Это значит, что без дополнительной платы можно обмениваться даже большими объемами данных — качественными фотографиями, видеороликами и файлами. Трафик не тарифицируется и не закончится.

Кроме неограниченных доступов к самым востребованным приложениям для работы у линейки тарифных планов еще одно важное преимущество. Клиент может легко выбрать один из рекомендованных тарифов для каждой категории сотрудников, а также индивидуально настроить для каждого сотрудника необходимое соотношение «минуты — гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы.