В Пензу приедет Александр Малинин
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Белозерцев отметил роль прокуратуры при формировании комфортной среды
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
Тепло во все объекты Пензы поступит в течение десяти дней
Пензенские медики призывают не затягивать с прививкой от гриппа
Количество пензенцев, пострадавших от укусов клещей, перевалило за 2000
Общественники Пензы приняли резолюцию по осуждению акции против Фомина
Пензенцы смогут помочь онкобольным
Пензенский опыт по сносу ветхого жилья рекомендовали другим регионам
Пензенскую область ждут масштабные учения
Пензенских водителей проверят на трезвость
Пензенцев будут атаковать сразу несколько штаммов гриппа
Пензенским дачникам напомнили о своевременной передаче показаний счетчиков

«МегаФон» составил топ-3 мобильных сервисов для занятых людей

28 сентября в 16:17 212 просмотров

Основным драйвером роста объема потребления бизнес-клиентами интернет-трафика стало активное использование мессенджеров.

В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов «МегаФон» выявил самые популярные цифровые сервисы, используемые клиентами для ведения дел, и обеспечил к ним бесплатный доступ на линейке тарифных планов «Управляй!». Аналитика показывает, что за год объем потребленного бизнес-клиентами интернет-трафика вырос в полтора раза. Основным драйвером роста стало активное использование мессенджеров — на обмен сообщениями и файлами в них было израсходовано 70 процентов трафика.

Почетная бронза — у облачных сервисов.

Безлимитный доступ к облаку Mail.ru (0+), Яндекс. Диску (0+), Dropbox (Windows) (0+) и iCloud (iOS) (0+) позволяет не обращать внимания на вес заливаемого или скачиваемого архива, дает свободу удаленной работы с файлами вне зависимости от места расположения сотрудника.

Второе место — за мобильной электронной почтой.

Mail.ru (0+), Яндекс. Почта (0+) и Google почта (0+) стали неограниченно доступны пользователям тарифов «Управляй!». Согласно результатам аналитики больших данных, эти почтовые сервисы, наравне с корпоративными e-mail, чаще других применяются для деловой переписки.

Лидируют мессенджеры.

В каждый из четырех тарифов линейки включен безлимитный трафик на WhatsApp (6+), Viber (6+), FacebookMessenger (6+), Snapchat (6+), eMotion (6+) и «ТамТам» (6+). Это значит, что без дополнительной платы можно обмениваться даже большими объемами данных — качественными фотографиями, видеороликами и файлами. Трафик не тарифицируется и не закончится.

Кроме неограниченных доступов к самым востребованным приложениям для работы у линейки тарифных планов еще одно важное преимущество. Клиент может легко выбрать один из рекомендованных тарифов для каждой категории сотрудников, а также индивидуально настроить для каждого сотрудника необходимое соотношение «минуты — гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...