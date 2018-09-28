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Пензенский опыт по сносу ветхого жилья рекомендовали другим регионам

28 сентября в 16:21 298 просмотров

28 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принимает участие в межрегиональном форуме прокуратур Поволжья.

В ходе мероприятия Иван Белозерцев рассказал о формировании в регионе комфортной городской среды.

«С 2006 года запустили на территории Пензы проект по исполнению наказов граждан в части ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров, установке детских игровых элементов и малых архитектурных форм. Только за последние три года на данный проект было выделено более 112 миллионов рублей, отремонтировано более 116 тысяч квадратных метров покрытий, установлено 777 детских игровых элементов и малых архитектурных форм. Под действие данной программы за период ее реализации попало более 1200 дворов», — сообщил он.

К участникам форума губернатор обратился с предложениями по совершенствованию федерального законодательства в части смены управляющих компаний, если жителей не удовлетворяет качество их работы. Также он выступил с инициативой смягчения ряда норм в сфере строительства, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Прокуратура России уже отметила опыт Пензенской области по сносу расселенного аварийного жилья без привлечения средств из бюджета. Данный метод рекомендовали использовать и в других регионах.


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