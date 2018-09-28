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Минус 100 кг. Татьяна Устинова поделилась секретом похудения

28 сентября в 16:55 134 просмотра
, как ей удалось сбросить вес.

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Известная российская писательница Татьяна Устинова рассказала журналистам, как ей удалось сбросить вес.

Как пишет Life.ru со ссылкой на журнал «Теленеделя», автор детективов решила привести себя в форму несколько лет назад, основной причиной стала поправка здоровья. Татьяна Устинова подчеркнула, что никогда не занималась голоданием, просто постепенно сократила объемы порций. Кроме того, писательница отказалась от перекусов на ходу.

Однако, как пишет издание, Татьяна Устинова не записывает себя в ряды приверженцев ЗОЖ. Подсчет калорий она считает ненужным занятием.

Отмечено, что вес столичной писательницы при росте 180 см был около 190 кг, сейчас она весит примерно 90 кг. Доводить себя до истощения она не намерена, но и дальше будет придерживаться подобного режима питания.

Фотография: скриншоты - https://www.instagram.com/p/Bku3dR_A9SY/?tagged=%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0, https://www.youtube.com/watch?v=7f0YwLa_bjY

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