Общественники Пензы приняли резолюцию по осуждению акции против Фомина (видео)

В Пензе акция, проведенная утром 28 сентября против депутата Андрея Фомина, вызвала осуждение общественников. Вечером они встретились в Доме молодежи, чтобы огласить принятую по этому поводу резолюцию.

Напомним, инцидент произошел перед сессией Гордумы у входа в здание администрации Пензы. Андрей Фомин сообщил, что на него напали молодые люди в масках. Якобы это были представители одной из молодежных организаций.

«Мы собрались в этом зале, чтобы обсудить и осудить выходки некоторых наших гражданских «друзей», касающиеся инцидента, который произошел сегодня у нас на площади перед городской администрацией. Пока еще неизвестные люди напали, попытались завязать драку с нашим депутатом городской Думы, избранником от народа», — сообщил председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Он зачитал резолюцию. Приводим ее текст полностью:

«Мы, собравшиеся, от лица членов наших организаций и объединений решительно осуждаем действия неустановленных лиц в отношении представителя Пензенской городской Думы Андрея Фомина. В результате таких действий, которые могут квалифицироваться как экстремизм, дискредитируется институт общественного взаимодействия, нарушается общественный диалог.

Мы решительно выражаем свой протест против недобросовестных методов ведения политической борьбы. Мы решительно требуем соблюдения порядка и законности в городе Пензе и Пензенской области!

Считаем, что основной причиной творящегося беззакония является объективный рост несдерживаемых амбиций, стремительно скатывающейся к радикализму, хулиганству и хамству.

Радикализм своими решениями разрушает перспективы развития общественных отношений, порождает вседозволенность, безнаказанность, которые, в конечном итоге, могут коснуться каждого пензенца!

Обращаясь к организаторам этой аморальной акции, заявляем, что такое агрессивное поведение не делает им чести.

Мы призываем соблюдать рамки общественного диалога, принятые в цивилизованном обществе, незамедлительно вернуться в правовое поле, прекратить продолжающиеся вспышки публичной агрессии в отношении представителей гражданского общества».

По словам Антона Толова, руководителя пензенского городского штаба общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России», такая акция не должна быть примером для подражания.

Александр Дубцов, член «Пензенского союза казаков», отметил:

«Нужно осторожно к этому подойти, соответствующие органы должны разобраться в ситуации. Такого нам в Пензе не надо, нам нельзя допустить, чтобы у нас был разлад. Союз казаков не одобряет этого».

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге Владимир Керханаджев призвал стражей порядка к пристальному изучению инцидента. Собравшиеся отметили, что у здания мэрии установлены камеры, поэтому есть возможность выявить участников инцидента.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».