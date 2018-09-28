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Пензенские медики призывают не затягивать с прививкой от гриппа (видео)

28 сентября в 19:47 194 просмотра
, однако ажиотажа в городских поликлиниках пока не наблюдается. В свою очередь, медики заявляют, что сейчас лучшее время, чтобы сделать прививку.

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В Пензенскую область в ближайшее время поступят более 500 тысяч противогриппозных вакцин для иммунизации взрослого населения. Часть из них уже находится в распоряжении врачей, однако ажиотажа в городских поликлиниках пока не наблюдается. В свою очередь, медики заявляют, что сейчас лучшее время, чтобы сделать прививку.

Кашель, боль в горле и невысокая температура — все это симптомы, свойственные ОРВИ. Острые респираторные вирусные инфекции проникают в организм человека быстро и, чтобы заразиться, вовсе не обязательно контактировать с больным. Достаточно сесть в маршрутку или автобус, где уже есть простуженный пассажир. Примерно через девять часов у вроде бы здорового человека, налицо — первые признаки. Однако взрослое население не спешит бороться с заболеванием на ранней стадии.

Куда серьезнее, если человек заболевает гриппом. Он опасен серьезными осложнениями, к примеру, может перерасти в пневмонию. Грипп характеризуют сильные головные боли, высокая температура и симптом общей интоксикации.

«Мы ожидаем эпидемию, как обычно, где-то после января. Иммунитет к прививке вырабатывается в течение двух недель и сохраняется в течение шести-восьми месяцев, поэтому сейчас самое благоприятное время для вакцинации», — сказала врач-инфекционист городской поликлиники Ирина Тищенко.

Пензенцы могут сделать прививку в любой поликлинике. Процедура занимает не более десяти минут и пройти ее могут все желающие старше 18 лет. Также пензенцам советуют беречь себя от ОРВИ. Для этого необходимо сбалансировано питаться, спать не менее восьми часов в сутки, проводить ежедневную влажную уборку в квартире и не забывать принимать витамины, сообщает телеканал «Экспресс».


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