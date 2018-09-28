Жителям Шуиста не разрешают убрать рухнувшее дерево (видео)

В Пензе в микрорайоне Шуист на отечественный автомобиль рухнуло сухое дерево. По словам местных жителей, этого стоило ожидать: деревья давно должны были спилить, но к работам ответственные службы так и не приступили.

Разбитое стекло, помятый кузов, оторванные зеркала заднего вида — это результат непогоды и халатного отношения коммунальщиков к своей работе. Легкий ветер не просто поломал ветки, как это бывало ранее, а повалил ствол сухого дерева на участок рядом с домами.

«Дерево упало около трех часов дня. Соседи подавали прошение в МУП «Зеленое хозяйство», чтобы они спилили его, потому что оно угрожало безопасности окружающих, и вот итог», — рассказал житель Пензы Максим Москвитин.

Владелец вызволил пострадавший автомобиль из плена, однако убрать дерево с дороги он не может, не имеет на это права.

«Это очень большая проблема, воюем уже больше года, получаем одни отказы. Они то на электриков все валят, то на МУП «Зеленое хозяйство». Недавно прислали бумагу, что обязуются убрать аварийные деревья до 1 августа, но никто не приехал», — рассказал житель Пензы Виталий Ткаченко.

На удаление одного сухого дерева, согласно документам, необходимо не менее 30 тысяч рублей, однако таких средств в городском бюджете нет. По словам жителей, они готовы самостоятельно опилить все сухие деревья в округе — дали бы разрешение. А пока они вынуждены мириться с неудобством и надеяться, что поваленный ствол в ближайшее время увезут на утилизацию, сообщает телеканал «Экспресс».