Тепло во все объекты Пензы поступит в течение десяти дней (видео)

Несколько тысяч жителей Пензы смогут вернуть часть средств, потраченных на отопление. Компенсация составит 20% от ежемесячно начисляемой суммы на протяжении всего отопительного сезона. Право на социальную выплату имеют граждане, чьи дома отапливаются ресурсоснабжающими организациями, и где тариф превышает средний показатель по городу.

«Меры поддержки будут распространяться на одно-, двухэтажные многоквартирные дома, имеющие централизованное отопление. Это связано с тем, что они не оборудованы приборами учета, и плата по нормативам в них превышает средние по городу примерно на 20%", — рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Дополнительная мера социальной поддержки впервые была введена в Пензе в 2017 году. В ходе сессии депутаты городской Думы единогласно поддержали проект об установлении льготной оплаты отопления и на текущий сезон.

«К нам обратился губернатор, он поручил рассмотреть этот вопрос. Поэтому на заседании фракции мы решили поддержать этот проект. Он позволит уравновесить платежи по сравнению с другими домами, пяти -, девятиэтажными», — отметил депутат Пензенской городской Думы Алексей Шуварин.

Из городского бюджета на эти цели будет направлено около шести миллионов рублей. В ходе сессии депутаты также заслушали доклад о ходе отопительного периода в Пензе. 28 сентября тепло поступило в треть жилого фонда областного центра. Из 78 котельных заработали 59.

«Из 2580 многоквартирных домов теплом обеспечены 501 — это 19%. Из 95 школ запущены 35, из 118 детских садов — 49, из 16 учреждений дополнительного образования запущено 5», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов.

Батареи также потеплели в 18 учреждениях здравоохранения из 118. По оценке специалистов, подключение идет по плану и в течение отведенных десяти дней теплом будут обеспечены все объекты Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».