В Пензу приедет Александр Малинин
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Белозерцев отметил роль прокуратуры при формировании комфортной среды
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские медики призывают не затягивать с прививкой от гриппа
Количество пензенцев, пострадавших от укусов клещей, перевалило за 2000
Общественники Пензы приняли резолюцию по осуждению акции против Фомина
Пензенцы смогут помочь онкобольным
Пензенский опыт по сносу ветхого жилья рекомендовали другим регионам
«МегаФон» составил топ-3 мобильных сервисов для занятых людей
Пензенскую область ждут масштабные учения
Пензенских водителей проверят на трезвость
Пензенцев будут атаковать сразу несколько штаммов гриппа
Пензенским дачникам напомнили о своевременной передаче показаний счетчиков

Тепло во все объекты Пензы поступит в течение десяти дней (видео)

28 сентября в 20:13 128 просмотров

Жители более 200 многоквартирных домов Пензы получат компенсацию расходов на оплату отопления. Депутаты Гордумы приняли решение установить дополнительную меру социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Несколько тысяч жителей Пензы смогут вернуть часть средств, потраченных на отопление. Компенсация составит 20% от ежемесячно начисляемой суммы на протяжении всего отопительного сезона. Право на социальную выплату имеют граждане, чьи дома отапливаются ресурсоснабжающими организациями, и где тариф превышает средний показатель по городу.

«Меры поддержки будут распространяться на одно-, двухэтажные многоквартирные дома, имеющие централизованное отопление. Это связано с тем, что они не оборудованы приборами учета, и плата по нормативам в них превышает средние по городу примерно на 20%", — рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Дополнительная мера социальной поддержки впервые была введена в Пензе в 2017 году. В ходе сессии депутаты городской Думы единогласно поддержали проект об установлении льготной оплаты отопления и на текущий сезон.

«К нам обратился губернатор, он поручил рассмотреть этот вопрос. Поэтому на заседании фракции мы решили поддержать этот проект. Он позволит уравновесить платежи по сравнению с другими домами, пяти -, девятиэтажными», — отметил депутат Пензенской городской Думы Алексей Шуварин.

Из городского бюджета на эти цели будет направлено около шести миллионов рублей. В ходе сессии депутаты также заслушали доклад о ходе отопительного периода в Пензе. 28 сентября тепло поступило в треть жилого фонда областного центра. Из 78 котельных заработали 59.

«Из 2580 многоквартирных домов теплом обеспечены 501 — это 19%. Из 95 школ запущены 35, из 118 детских садов — 49, из 16 учреждений дополнительного образования запущено 5», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов.

Батареи также потеплели в 18 учреждениях здравоохранения из 118. По оценке специалистов, подключение идет по плану и в течение отведенных десяти дней теплом будут обеспечены все объекты Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...