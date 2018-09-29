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В Пензе ускорят восстановление дома на ул. Крупской, где взорвался газ

29 сентября в 10:00 158 просмотров
, где произошел взрыв бытового газа, и остался недоволен темпами работ по его восстановлению.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел дом № 27 на улице Крупской, где произошел взрыв бытового газа, и остался недоволен темпами работ по его восстановлению.

В настоящее время рабочие укладывают кирпичную стену на уровне второго этажа. Глава администрации города распорядился увеличить число бригад, чтобы темпы ускорились.

«Все необходимые строительные материалы — в наличии. Выделяйте дополнительную рабочую силу, чтобы увеличить темп как минимум вдвое. Люди ждут возможности вернуться в свои квартиры», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к руководству управления капитального строительство города.

Напомним, инцидент произошел вечером 10 июня. Жители последнего подъезда четырехэтажного дома почуяли сильный запах газа на лестничной площадке и вызвали работника АО «Метан». Прибывший специалист открыл дверь квартиры, где была утечка, в этот момент произошел взрыв.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_uvelichit_chislennost_rabochikh_na_krupskoy_27/

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