В Пензенской области лучшим кондитером признали мужчину

Пензенские кондитеры завершили соревнование за звание лучшего. Конкурс «Лучший по профессии» проходил на базе колледжа пищевой промышленности и коммерции.

По результатам всех испытаний, лучшим стал Иван Букарев, второе место заняла Мария Булахова, третье — Оксана Волошина.

Участники должны были подтвердить свои теоретические знания, они решали тесты с вопросами о технологии производства работ по профессии «кондитер», приготовлении мучных кондитерских изделий, организации работы кондитерского цеха, санитарных правилах и нормах. После этого они показали свое мастерство на деле: приготовили торты и пирожные трех видов, сообщили в пресс-центре облправительства.