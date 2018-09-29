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В Пензенской области лучшим кондитером признали мужчину

29 сентября в 10:25 120 просмотров
«Лучший по профессии» проходил на базе колледжа пищевой промышленности и коммерции.

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Пензенские кондитеры завершили соревнование за звание лучшего. Конкурс «Лучший по профессии» проходил на базе колледжа пищевой промышленности и коммерции.

По результатам всех испытаний, лучшим стал Иван Букарев, второе место заняла Мария Булахова, третье — Оксана Волошина.

Участники должны были подтвердить свои теоретические знания, они решали тесты с вопросами о технологии производства работ по профессии «кондитер», приготовлении мучных кондитерских изделий, организации работы кондитерского цеха, санитарных правилах и нормах. После этого они показали свое мастерство на деле: приготовили торты и пирожные трех видов, сообщили в пресс-центре облправительства.


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