Мэр Пензы распорядился привести в порядок забор у гимназии на Западной поляне

Рабочие в настоящее время устраивают там тротуары и въезды во дворы. Во время осмотра объекта Виктор Кувайцев обратил внимание на ограждение вокруг рядом находящийся гимназии № 53. Оказалось, что ворота покосились, краска облупилась.

«Мы сделаем здесь широкую пешеходную зону, выложенную плиткой. Необходимо привести в порядок и ограждение, чтобы территория около общеобразовательного учреждения соответствовала его статусу», — распорядился мэр.

Также к градоначальнику обратилась местная жительница, женщина попросила создать около школы искусственную неровность на дороге, чтобы машины не разгонялись. Виктор Кувайцев обещал рассмотреть данный вопрос, так как речь идет о безопасности детей, сообщили в пресс-службе горадминистрации.