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Мэр Пензы распорядился привести в порядок забор у гимназии на Западной поляне

29 сентября в 10:49 112 просмотров
, где проходит капитальный ремонт по программе «Безопасные качественные дороги».

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29 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил улицу Попова, где проходит капитальный ремонт по программе «Безопасные качественные дороги».

Рабочие в настоящее время устраивают там тротуары и въезды во дворы. Во время осмотра объекта Виктор Кувайцев обратил внимание на ограждение вокруг рядом находящийся гимназии № 53. Оказалось, что ворота покосились, краска облупилась.

«Мы сделаем здесь широкую пешеходную зону, выложенную плиткой. Необходимо привести в порядок и ограждение, чтобы территория около общеобразовательного учреждения соответствовала его статусу», — распорядился мэр.

Также к градоначальнику обратилась местная жительница, женщина попросила создать около школы искусственную неровность на дороге, чтобы машины не разгонялись. Виктор Кувайцев обещал рассмотреть данный вопрос, так как речь идет о безопасности детей, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_predusmotret_vosstanovlenie_ograzhdeniya_u_gimnazii_53/

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