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Пензенская прокуратура заинтересовалась дефектами в новостройках Зари

29 сентября в 11:23 412 просмотров
, которая сложилась вокруг домов в микрорайоне Заря города Пензы. Многоэтажки построены для переселения людей из ветхого и аварийного жилья в 2015 году, спустя несколько лет некоторые конструкции строений деформировались.

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Прокуратура подключилась к ситуации, которая сложилась вокруг домов в микрорайоне Заря города Пензы. Многоэтажки построены для переселения людей из ветхого и аварийного жилья в 2015 году, спустя несколько лет некоторые конструкции строений деформировались.

В связи с обнаруженными повреждениями строительных конструкций ранее уже проверяли законность действий уполномоченных органов. В итоге мэру Пензы внесли представление. Градоначальник должен был принять необходимые меры для того, чтобы здания не деформировались еще больше.

Позднее представление внесли и управляйке. ООО «Федеральная управляющая компания» также должна была устранить все недостатки и усилить контроль за техническим состоянием многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В результате последней проверки прокурора Госжилстройтехинспекция возбудила дело об административном правонарушении в отношении гендиректора управляющей компании. Мужчина попал под статью за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Сейчас дело рассматривает мировой судья.

Кроме того, материалы проверки отправили в следственный орган, чтобы там оценили действия людей, которые проводили инженерно-геологические изыскания и строили дома.


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