Пензенский автолюбитель выгнал автомобиль со встречки. ВИДЕО

Инцидент произошел 28 сентября на перекрестке улиц Лермонтова и Богданова. Известно, что на последней — дорога с односторонним движением.
Автор поста в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте» не растерялся, когда на него начала двигаться машина, поворачивающая на ул. Богданова. Мужчина решил проучить «потерявшегося» водителя и напором заставил его выехать со встречной полосы.
Наказание за данный маневр — достаточно серьезное. Согласно КоАП, за езду во встречном направлении по дороге с односторонним движением водителю может грозить штраф в 5 000 рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.