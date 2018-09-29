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Пензенский автолюбитель выгнал автомобиль со встречки. ВИДЕО

29 сентября в 11:46 318 просмотров
, на котором два авто едва не столкнулись лоб в лоб. А все потому, что один из водителей решил проехать под знак «кирпич» и оказался на встречке.

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В Сети появилось видео, на котором два авто едва не столкнулись лоб в лоб. А все потому, что один из водителей решил проехать под знак «кирпич» и оказался на встречке.

Инцидент произошел 28 сентября на перекрестке улиц Лермонтова и Богданова. Известно, что на последней — дорога с односторонним движением.

Автор поста в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте» не растерялся, когда на него начала двигаться машина, поворачивающая на ул. Богданова. Мужчина решил проучить «потерявшегося» водителя и напором заставил его выехать со встречной полосы.


Наказание за данный маневр — достаточно серьезное. Согласно КоАП, за езду во встречном направлении по дороге с односторонним движением водителю может грозить штраф в 5 000 рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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