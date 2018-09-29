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В селе Махалино обчистили дом пенсионерки

29 сентября в 12:45 232 просмотра

Для бродяги их Кузнецкого района Пензенской области тюрьма может стать домом на ближайшие шесть лет.

66-летняя жительница села Махалино обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что в ее дом через окно пробрались неизвестные и похитили бензопилу, электролобзик, ковер, ТВ-приставку и разную одежду.

Полицейские опросили местных жителей в поисках свидетелей случившегося. В итоге им удалось найти предполагаемого злоумышленника. Им оказался 58-летний мужчина без определенного места жительства, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Отмечено, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.


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