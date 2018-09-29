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Белозерцев дал напутствия новоиспеченным педагогам

29 сентября в 12:56 338 просмотров
, 29 сентября, в новом корпусе пензенского лицея современных технологий № 2 прошла церемония посвящения молодых педагогов в профессию. В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

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В субботу, 29 сентября, в новом корпусе пензенского лицея современных технологий № 2 прошла церемония посвящения молодых педагогов в профессию. В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона дал напутствия молодым учителям, отметив, что работа с детьми — это очень ответственно.

«Родители доверили вам самое дорогое — своих детей. От вас зависит, какими они станут. Я искренне рад тому, что вы выбрали профессию учителя — самую достойную, одну из самых трудных и уважаемых. Взять на себя ответственность обучать и воспитывать — это проявить смелость, заявить о себе как о человеке, способном творить будущее», — сказал Иван Белозерцев.

Чтобы добиться положительных результатов, требуется проводить яркие, интересные уроки, подчеркнул губернатор. Также он подчеркнул, что в Пензенской области не жалеют средств на повышение квалификации педагогов.

Иван Белозерцев пожелал присутствующим успешно войти в профессию, успехов, а главное — стать любимыми учителями для своих учеников, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/110673/

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