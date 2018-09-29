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Взялся за ум. Житель Шемышейского района переплатил долг по алиментам

29 сентября в 13:28 214 просмотров

Многодетный отец из Шемышейского района Пензенской области погасил долг по алиментам сверх необходимой суммы.

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, отец четверых детей от двух браков помогал своим семьям по возможности. Однако сумел накопить долг по алиментам в 70 тысяч рублей. Приставы неоднократно арестовывали его имущество, но задолженность так и не была погашена.

В конце концов сельчанин устроился на работу и перестал пьянствовать. Судебным приставам он представил справку о трудоустройстве, теперь алименты будут удерживаться из его зарплаты. Мужчина оплатил задолженность перед детьми напрямую и денег дал даже больше, чем требовалось, — 100 тысяч рублей.


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