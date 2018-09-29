Взялся за ум. Житель Шемышейского района переплатил долг по алиментам

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, отец четверых детей от двух браков помогал своим семьям по возможности. Однако сумел накопить долг по алиментам в 70 тысяч рублей. Приставы неоднократно арестовывали его имущество, но задолженность так и не была погашена.

В конце концов сельчанин устроился на работу и перестал пьянствовать. Судебным приставам он представил справку о трудоустройстве, теперь алименты будут удерживаться из его зарплаты. Мужчина оплатил задолженность перед детьми напрямую и денег дал даже больше, чем требовалось, — 100 тысяч рублей.