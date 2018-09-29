В Пензе ищут очевидцев падения мужчины в маршрутке

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей падения пассажира в маршрутке, во время следования ее по микрорайону Шуист в Пензе.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 7 сентября в 13.30. Автомобиль марки Ford Transit, перевозивший пассажиров, ехал по улице Чаадаева. Когда маршрутка проезжала около дома № 91, в ее салоне упал мужчина.

Свидетелей случившегося просят позвонить по телефонам: 59−90−23, 59−90−57, 59−90−02, 59−90−03 или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД).