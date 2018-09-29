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В Пензе ищут очевидцев падения мужчины в маршрутке

29 сентября в 17:33 152 просмотра
, во время следования ее по микрорайону Шуист в Пензе.

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Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей падения пассажира в маршрутке, во время следования ее по микрорайону Шуист в Пензе.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 7 сентября в 13.30. Автомобиль марки Ford Transit, перевозивший пассажиров, ехал по улице Чаадаева. Когда маршрутка проезжала около дома № 91, в ее салоне упал мужчина.

Свидетелей случившегося просят позвонить по телефонам: 59−90−23, 59−90−57, 59−90−02, 59−90−03 или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД).

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&ll=45.050107%2C53.210393&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%2091&sll=45.050107%2C53.210393&z=15&panorama%5Bpoint%5D=45.050081%2C53.209876&panorama%5Bdirection%5D=325.452914%2C-5.049617&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C61.721492

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