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В Пензе стартовала спартакиада госслужащих

29 сентября в 15:14 200 просмотров
«Рубин» состоялось открытие спартакиады муниципальных служащих, сотрудников аппарата и депутатов Гордумы, работников муниципальных учреждений и предприятий.

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В пензенском дворце спорта «Рубин» состоялось открытие спартакиады муниципальных служащих, сотрудников аппарата и депутатов Гордумы, работников муниципальных учреждений и предприятий.

В мероприятии приняли участие глава города Пензы Николай Такатров и мэр Виктор Кувайцев.

«Поздравляю всех со спортивным праздником. Уверен, что вас привело сюда не только желание заниматься спортом, но и возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, приобщить к здоровому образу жизни членов своих семей, особенно детей. Спорт вырабатывает самые лучшие человеческие качества — целеустремленность, решительность, настойчивость, и главное — умение работать в команде», — сказал глава администрации города.

В ходе церемонии открытия прошел парад команд, затем под гимн РФ подняли флаги, и прошла массовая зарядка. Участники спартакиады соревновались в шахматах, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_sport_vyrabatyvaet_umenie_rabotat_v_komande/

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