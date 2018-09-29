В Пензе стартовала спартакиада госслужащих

В мероприятии приняли участие глава города Пензы Николай Такатров и мэр Виктор Кувайцев.

«Поздравляю всех со спортивным праздником. Уверен, что вас привело сюда не только желание заниматься спортом, но и возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, приобщить к здоровому образу жизни членов своих семей, особенно детей. Спорт вырабатывает самые лучшие человеческие качества — целеустремленность, решительность, настойчивость, и главное — умение работать в команде», — сказал глава администрации города.

В ходе церемонии открытия прошел парад команд, затем под гимн РФ подняли флаги, и прошла массовая зарядка. Участники спартакиады соревновались в шахматах, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, сообщили в пресс-службе горадминистрации.