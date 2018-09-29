Человек впервые заразился крысиным гепатитом

Вирус гепатита Е от крысы был впервые зарегистрирован у человека гонконгскими учеными.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post. Ранее подобные случаи никогда не фиксировались, поэтому это имеет большое значение для науки. Заразился крысиным гепатитом 56-летний мужчина, который перенес трансплантацию печени.

По мнению специалистов, житель Гонконга мог заболеть, съев еду, на которой остались частички помета грызунов. Отмечено, что рядом с его домом живет огромное количество крыс. Из-за недавно перенесенной операции его организм был ослаблен, поэтому легко подхватил вирус.

Мужчину вылечили, в настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

Этого случая достаточно, считают ученые, чтобы обратить внимание на проблему скопления крыс среди людей.