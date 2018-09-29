Сергей Пенкин отрицает наличие у него многомиллионного долга

Уроженец Пензы, известный эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин задолжал около 63 млн рублей. Суд постановил взыскать эти деньги в пользу кредитора.

Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Дорогомиловского районного суда Анастасию Татаруля.

Отмечено, что договор займа на сумму около трех млн рублей был составлен в августе 2014 года. Однако с марта 2015-го по декабрь 2017-го певец прекратил выплачивать деньги. Таким образом, набежали проценты: по договору займа — порядка 105 тысяч рублей, за нарушение срока возврата — около 60 млн рублей.

По данным агентства, Сергей Пенкин по-прежнему не выплатил деньги. Дело по данному факту находится в работе судебных приставов.

Однако артист отрицает все вышеизложенное. Как он пояснил АН «Москва», долгов у него не имеется.